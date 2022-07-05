慧洋上半年營運創新高 看全年營運樂觀走揚

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（中央社記者賴言曦台北5日電）慧洋-KY表示，今年上半年合併營收新台幣133.33億元，自結稅前盈餘69.48億元，每股稅前盈餘9.31元，營運表現為歷史同期新高。展望後市，慧洋認為，受惠市況與需求不斷攀升，2022年換約漲幅將上修至42%，全年營運將樂觀走揚。

另外，慧洋6月單月合併營收為25.78億元，自結單月稅前盈餘16.13億元，每股稅前盈餘2.16元，再創歷史新高。

慧洋今天透過新聞稿表示，在俄烏戰爭爆發後，部分糧食及原物料的供給板塊產生移轉，使得船舶週轉天數增加，然第2季受中國解封後復工情況未如預期快速，加上全球通貨膨脹等因素，使6月份中小型船舶指數與日租均價皆下滑，此為短期不利因素，後續慧洋仍將審慎觀察因應。

船隊布局方面，慧洋指出，6月如期交付一艘環保節能新船，目前慧洋旗下總計141艘散裝船舶，平均船齡為7年；2023年、2024年則預計將有7及4艘節能新船陸續加入，慧洋將穩坐業界龍頭。

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展望未來，慧洋表示，下半年中國在復工後，及各國擴大基礎建設帶動原物料需求，加上全球原物料生產供給板塊的變動，拉長船舶週轉天數，可進一步推升指數與運價走揚，慧洋旗下的指數連動型船舶將持續受惠，挹注營收獲利成長。

慧洋指出，距離2023年環保新規上路僅剩半年，在新造船訂單仍偏低的狀況下，預期將加劇散裝船舶供不應求的情況，慧洋船隊在業界擁有最高比重的節能船舶，將持續推升2023年營運表現。（編輯：林興盟）1110705