浮式平板玻璃初判產業損害 經部建議不課臨時反傾銷稅

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（中央社記者張璦台北5日電）經濟部貿調會今天指出，台灣玻璃工業公會申請對馬來西亞、印尼與泰國3國產製進口浮式平板玻璃涉傾銷案，初步認定國內產業遭受實質損害，但受到塞港缺櫃外部因素影響，進口量與價格舒緩，將向財政部建議不課徵臨時反傾銷稅。

貿調會官員說，一般而言，若初步認定對國內產業有實質損害，就會建議課徵臨時反傾銷稅，以免在進行最後調查期間，國內產業繼續受害；但目前塞港缺櫃、運費成本大漲情況下，涉案的東南亞3國去年和今年首季進口「數量沒有那麼多、價格沒那麼低」，國內產業情況也已有些許舒緩，因此未立即建議臨時課徵反傾銷稅。

經濟部貿易調查委員會今天召開委員會議，會中就台灣區玻璃工業同業公會申請對自馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，產業損害初步調查結果進行審議。

貿調會指出，調查審議認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害，但將向財政部建議，不課徵臨時反傾銷稅；這一案件如需進行產業損害最後調查，不排除其他新增不同事實與分析，會產生不同結論。

貿調會說明，本案調查資料涵蓋期間，涉案貨物進口量自民國106年1萬7982公噸，大幅增加至109年5萬7911公噸，其占總進口量與占台灣生產量的比率，以及在國內市場占有率均逐年增加，為台灣主要進口來源。

同一期間，台灣浮式平板玻璃表面需求量互有消長，變化不大，在涉案貨物價格逐年下降下，國產品為與之競爭，不得不跟進減價，但減價幅度不及涉案貨物，致使國內同類貨物產業的生產量、內銷量、市場占有率、營業利益等經濟指標均大幅下降，存貨量逐年增加。

不過，自110年起，全球COVID-19疫情造成缺櫃、塞港及國際海運費大漲，外在因素影響使涉案貨物出口成本大增，因而降低東南亞3國出口涉案產品意願，國產品價格因此得以因應成本的上升而調漲，國內市場恢復公平競爭的環境，台灣產業整體營運狀況暫獲改善。

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貿調會指出，國內產業獲利情形仍較106年未受傾銷影響當時的水準衰退，還未恢復到正常水準；除110年及今年第1季海運費大漲的異常期間外，涉案貨物進口對國內產業的確造成顯著不利影響。

貿調會表示，目前本案只進行到產業損害初步調查階段，依規定，經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於通知送達的隔日起70天內，作成有無傾銷的初步認定，並決定是否課徵臨時反傾銷稅。（編輯：林淑媛）1110705