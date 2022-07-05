中南部房價所得比攀升 房仲：恐排擠在地居住者權利

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（中央社記者賴言曦台北5日電）據內政部公布第1季房價負擔能力統計報告，全國房價所得比為9.58倍，其中，台中、台南及高雄市創20年來房價所得比最沉重的一季。房仲指出，中南部房價所得比快速提升，在薪水跟不上房價下，恐排擠在地居住者應有權利。

據內政部統計，六大都會區房價所得比為台北市16.22倍、新北市12.85倍、桃園市7.87倍、台中市11.26倍、台南市9.20倍、高雄市8.89倍。

進一步觀察第1季全國房貸負擔率為38.25%，六大都會區分別為台北市64.91%、新北市51.45%、桃園市31.50％、台中市45.08%、台南市36.84%，高雄市35.59%；桃園市為六都中房貸負擔率最低縣市，僅需拿出所得3成出頭去繳房貸。

根據內政部資料，房貸負擔率為中位數住宅價格之每月應償還本利和占中位數月家戶可支配所得的比例。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到造價上漲、通膨預期與科技廠商設廠投資等題材帶動，雙北市以外都會房價出現一波明顯漲勢，尤其是雙北市以外的區域，因為房價基期相對較低，同樣一坪漲兩萬，對於台南可能漲幅就接近一成，因此房價相對較低的區域，房價漲幅相對驚人。

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住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，國際上合理的房貸所得比為5至8倍，但台灣的高所得比在社會普遍視不動產為投資標的，新稅制影響賣方脫手意願，供應不足導致房價走揚等因素下，讓房貸所得比呈現不合理情況。

徐佳馨也提到，雖然當前瀕臨熊市，政策打炒房效果可以即時顯現，但民眾資產也跟著縮水，政府如果要解決相關問題，要把不動產當成居住資源並進行合理規劃，同時提高國民所得，否則無法從根本解決問題。（編輯：楊蘭軒）1110705