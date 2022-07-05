土木技師一審勝訴 工程會：依法懲戒將提上訴

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（中央社記者蘇思云台北5日電）針對評論公共工程可能的弊端一事，北院一審判決朱姓土木技師勝訴。工程會晚間表示，經查證後，並無技師所述弊端，相關言論屬主觀臆測與推論，違反技師倫理規範，因此依法懲戒，後續也會提出上訴。

台鐵太魯閣號事故後，朱姓土木技師針對公共工程可能發生弊端發表意見，遭行政院公共工程委員會處分警告，他不服提出行政訴訟。台北地方法院認有阻自由言論之虞，判朱姓土木技師勝訴，撤銷處分。

工程會今天晚間發布新聞稿表示，去年太魯閣號重大死傷事故，朱姓土木技師在電視節目發表邊坡工程有3米岩釘，經偷工減料變成1.5米的弊端等言論，因涉及影響公共工程品質及安全問題，工程會極為重視，希能針對弊端工程立即改正。

工程會表示，後來請該技師提供具體個案，技師僅表示，爆料內容是台9線匯德隧道附近的邊坡工程，並不知道明確工程名稱或具體位置，工程會因此主動要求交通部公路總局、台灣鐵路管理局及花蓮縣政府全面清查。

工程會說，各機關都正式回函表示，台9線和平至崇德段辦理的邊坡工程查無所稱3米灌漿錨筋保護工項，足以證明朱姓技師事實上並不知有所稱工程弊端的具體個案。

工程會進一步表示，經過相關查證後，朱姓技師上述發言並無依據，屬未依土木技師應秉其專業判斷、實際經歷或查證相關事實的不當公開發言內容，的確已經逾越「土木技師倫理規範」的「土木技師應謹言慎行」的界線，依技師法第39條第1項第3款應予交付懲戒。

工程會指出，經由機關、專家學者及技師公會代表組成的「技師懲戒委員會」，多數委員決議依技師法予以警告處分；該懲戒決議，也經同由機關、專家學者及技師公會代表組成的「技師懲戒覆審委員會」多數委員決議維持。

工程會表示，有關地方法院行政訴訟一審判決對技師懲戒處分予以撤銷，工程會將在法定期限內提出上訴。（編輯：陳正健）1110705