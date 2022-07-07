南港輪胎8月再調漲 正新看好下半年營運表現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北7日電）國際輪胎品牌近期喊漲，南港輪胎也規劃內銷產品8月漲價約3%至5%，建大表示一直有在反映成本，正新則還在觀察中；隨著中國大陸解封、廠區恢復運作，正新看好下半年營運表現可望優於上半年。

南港輪胎5月調漲4%至8%後，近日再度喊漲，業者告訴中央社記者，已經盡量吸收成本，但國際橡膠價格持續上漲，加上原料採購以美元交易，近期新台幣貶值不利進口，不得不再調漲。

建大輪胎指出，本來就有配合原料情況與客戶談價格異動，且漲價需考慮客戶付款條件及採購量，不是所有客戶都會被調漲；另外，漲價也要看輪胎結構配方，如果採用的原料上漲，價格自然會跟著調整。不過，由於上半年已經調漲過，所以這一波不會跟漲。

正新輪胎表示，先前已藉由調整價格反映成本問題。至於未來是否受到美國升息、大宗物資價格走勢影響而進一步調漲，仍有待觀察。

正新表示，中國大陸解封後，官方鼓勵汽車生產，帶動供貨表現，目前正新廠房都已經恢復運轉，如果大環境沒有意外，下半年營運表現可望優於上半年。（編輯：張良知）1110707