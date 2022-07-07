系統電6月營收年增37% 上半年業績成長逾4成

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）系統電子公布6月營收新台幣2.93億元，年增37.67%、月增6.47%；累計上半年營收15.97億元，年成長47.79%，主要受惠於TPMS（胎壓偵測器）及儲能系統兩大動能。

系統電表示，近年國際永續經營議題的發酵與全台停電、跳電事故頻傳影響，都促使儲能系統及UPS（不斷電系統）開始受到重視。

系統電指出，UPS一般約能維持5至30分鐘的瞬間緊急電力供應，因此若是未來像6月22日台中大停電狀況再次發生時，利用UPS就可達到無縫接軌的電源切換，並於啟動後再搭配儲能系統的緊急供電，就可替維修單位有效爭取黃金搶救時間，減少損失。

根據新能源專業研究機構InfoLink指出，台灣儲能市場經濟規模至2023年可望超過100億元，2030年儲能總規模更將上看2000億元，呈現倍數式成長。

系統電目前已經打入國內大型半導體業務，在儲能市場占有一定的地位，憑藉過去在電池包以及IC產品上的多年經驗，能夠同時提供電子管理系統與能源管理系統的服務，滿足企業客製化的儲能需求，成功與只能提供單一硬體的同業做出市場區隔。

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除國內的半導體產業外，系統電也積極以分散式模塊機搶攻中小型商用、家用市場。相比起大型儲能櫃，分散式模塊機的安全性更高、移動性更強、放置彈性也更大，藉由多元的銷售策略，讓系統電在儲能市場站穩腳步。

法人指出，系統電今年上半年光靠TPMS及儲能系統，就不斷突破過去紀錄，再加上夏季用電高峰來臨，UPS需求上揚、TPMS的重點出貨期將至，以及下半年的IPC（強固工業電腦）業務放量，三箭齊發狀況下，今年營收及獲利成長幅度值得期待，可望往營收平均年增40%的目標挺進。（編輯：楊蘭軒）1110707