台股本週上漲121點 中止週線連4黑

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（中央社記者張建中台北8日電）台股今天延續反彈走勢，終場上漲128.26點，2個交易日合計大漲479.02點，扭轉上半週的頹勢，本週上漲121.45點，中止週線連4黑走勢。

台股加權指數收在14464.53點，上漲128.26點，漲幅0.89%，成交值新台幣2573.49億元；台股本週累計上漲121.45點，漲幅約0.85%。

台股權王台積電股價持續反彈，今天收在467元，上漲9.5元，市值增加2463億元，重登12兆元之上，達12.1兆元，貢獻大盤約78點。

國巨6月營收表現亮麗，達106.89億元，創新高，激勵股價衝破300元關卡，收在308.5元，大漲17.5元。聯發科、信驊、譜瑞-KY等權值、高價股也紛紛走高，推升電子類股指數上漲1.4%。

傳統產業股漲跌互見，長榮海運6月合併營收603.44億元，創新高，股價強漲4.3元，收在92.7元，帶動陽明及萬海股價同步走高，整體航運類股指數大漲逾3%，表現強勢。

統一股價走勢疲弱，滑落至68.8元，下跌1.8元，影響食品類股指數下挫1.8%。富邦媒股價重挫44元，收在755元，影響百貨類股指數下跌逾1.5%，表現相對弱勢。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國通膨情況仍是牽動美股及台股最關鍵的因素，美國下週公布的通膨數據將是市場近期關注的重點。（編輯：張均懋）1110708