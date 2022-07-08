春雨6月營收年減逾1成 樂觀看下半年
2022/7/8 19:40
（中央社記者賴言曦台北8日電）台鋼集團旗下扣件線材廠春雨公告今年6月自結合併營收近新台幣9億元，年減13.36%。展望後市，春雨表示，近期鋼價已從高點回落，預料下半年鋼價將進入高檔震盪，但對於下半年營運展望仍保持審慎樂觀。
春雨今年上半年累計合併營收為57.81億元，年增9.63%。
春雨今天透過新聞稿表示，6月台灣地區營收年減29.79%，主因是近期全球通膨壓力拉警報，各國中央銀行緊縮貨幣政策、全球經濟衰退疑慮四起，終端需求萎縮，使得國外客戶買氣下滑；加上6月國內客戶預期中鋼第3季將開出平、低盤，因此紛紛降低庫存水準，買氣縮手。
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海外市場部分，春雨表示，在印尼營收年增0.72%，主因是印尼以內銷市場為主，且因在市場占有率為第1，因此衝擊較小；至於中國市場方面，上海疫情解封後客戶庫存回補，帶動春雨在當地的6月營收年增9.12%。
春雨提到，目前國際鋼價雖呈現下滑，但中國大陸自6至7月陸續解封後，預期8月需求就會慢慢上來，歐盟對大陸課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，且各國基建計劃陸續展開，春雨將把握先機，善用台鋼內部整合資源的優勢；整體而言，春雨對下半年營運仍抱持審慎樂觀看法。（編輯：楊凱翔）1110708
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