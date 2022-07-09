鈊象橘子等遊戲大廠 上半年營收正成長

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）上半年疫情再起，檢視遊戲類股上半年營收表現，包括鈊象、橘子集團、宇峻均維持正成長；另外，紅心辣椒受惠新遊戲上線營收年增達389%表現突出，弘煜科也有36%成長。

橘子集團6月合併營收新台幣8.3億元，月增5%，但年減10%，主因是去年新作「彈射世界」完整貢獻當月營收導致基期較高；累計上半年營收達58.29億元，年增6%，主要受惠「新楓之谷」及主力遊戲營運表現穩健，維持今年成長動能。

進入暑假旺季，橘子集團表示，年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」定11日以線上形式正式啟動，將集結旗下人氣遊戲產品、以「beanfun!」為核心串聯集團各服務，推出豐富的互動闖關活動及娛樂節目內容。

鈊象6月營收8.94億元，月減10.62%，年減6.87%。不過，由於網路遊戲比例上升至96%，獲利部分不減反增；6月單月稅前盈餘5.24億元，每股稅前EPS為7.39元，優於5月的6.64元，累計上半年稅前每股盈餘為 44.45元。

鈊象表示，以遊戲產業看，下半年都會比上半年好，毛利率可望持穩。新平台已在海外市場導入，包括美國第2授權平台已上線，6月也有新平台在新加坡上線，目前還在打磨階段；估計下半年開始發酵，希望愈來愈好，推升營運進一步提升。

智冠科技6月營收4.73億元，集團業務6月整體服務需求穩健持平，月減2%，自結第2季單季合併營收14.26億元，上半年累計合併營收29.20億元，年減17.92%；不過，子公司網龍6月營收來到4800萬元，月增21%，年增71%，累計上半年營收2.07億元，年增25.36%。

智冠表示，迎接暑假檔期，網龍旗下多款遊戲陸續祭出暑期優惠活動，另陸續推出改版及新活動，為此後旺季炒熱人氣。

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傳奇網路6月營收1.57億元，呈現月減及年減，累計上半年營收10.73億元，年減約25%；自結6月稅前利益1157萬元，稅前每股盈餘為0.11元，累計上半年稅前利益5399萬，稅前每股盈餘為0.49元。

展望未來，傳奇網路表示，自行研發項目「聖劍-亞瑟傳奇」台港澳版5月開放接受事前預約，預計7月正式推出，且尚有多款遊戲同步研發中；未來將陸續釋出各款自研遊戲上市規劃，持續採取多元化經營策略以提升獲利效益。（編輯：林克倫）1110709