宏碁遊戲公司股票公開發行生效 集團再拓新事業陣容

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠宏碁旗下新事業再添生力軍，宏碁遊戲股份有限公司宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，今天生效。

宏碁發布新聞稿說明，宏碁遊戲發行股份種類為記名式普通股共2500萬股，發行股份金額為新台幣2.5億元。宏碁遊戲2021年全年營收12.76億元，年增3倍；每股盈餘11.06元，年增37.56%。

宏碁遊戲公司於2020年7月成立，為宏碁集團拓展遊戲及電競的品牌延伸，提供電腦及遊戲機娛樂軟硬體產品與服務，於2020年取得Sony PlayStation 5遊戲主機軟硬體設備台灣銷售代理權後，今年陸續取得羅技賽車模擬設備、ASTRO遊戲耳機麥克風、SEGA遊戲及日本遊戲周邊領導品牌HORI在台代理權。

宏碁遊戲線上商店也在今天開台上線，未來將販售數位遊戲，因應遊戲產業數位化趨勢。

宏碁6月合併營收新台幣309.45億元，月增39.5%，年增3.1%，創近8年同期新高，第2季非個人電腦（PC）及顯示器事業營收占整體營收21.1%。（編輯：張均懋）1110711