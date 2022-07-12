收購台蘋 潘杰賢：將流量轉型商業模式 續投資台灣

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（中央社記者吳家豪台北12日電）新加坡企業家潘杰賢日前接受亞洲科技媒體e27專訪，談到收購台灣蘋果新聞網，他強調將保留台蘋大部分編輯團隊，幫助台蘋把流量轉嫁在正確的商業模式上，擴張到台灣以外市場，希望未來持續投資台灣科技軟體產業。

e27報導指出，潘杰賢的家族辦公室龍丞資本（Turn Capital）已同意收購台灣蘋果新聞網資產。雖然交易細節仍然保密，但媒體估算交易規模在3000萬美元至6000萬美元（約新台幣9億元至18億元）之間。

潘杰賢表示，正在收購台灣蘋果新聞網的台灣數位資產，主要是技術資產，包括行動應用程式和網站，這些寶貴資產每月會產生數億次頁面瀏覽量。就頁面瀏覽量和訂閱量而言，台蘋是台灣排名前3大媒體網站之一，擁有在台灣最多的推特（Twitter）粉絲帳號。

「我們希望幫助台灣蘋果新聞網把流量轉嫁在正確的商業模式上」潘杰賢說，過去10年他參與過的生意都在媒體和互聯網領域裡，當他看到台蘋的讀者超高黏著度和用戶留存率時，意味著讀者非常忠誠。從遊戲業等高ARPU（每用戶平均收入）市場來看，具有中高端收入用戶的資產形同非常寶貴的流量。

潘杰賢透露，收購台蘋的談判和討論，進行了幾個月的時間；但他並非只看台蘋，他的家族辦公室正在積極洽談收購台灣另外2個高流量網站，並考慮投資或收購亞洲的3個高流量網站。

潘杰賢認為，利用台蘋果產生的流量，可以與龍丞資本旗下的其他產品與網站進行相互導流和潛在協作。他會協助台蘋數位轉型，目前沒有立即的品牌重塑計畫，關鍵是透過改變流量的跨界商業模式，確保建立具有可持續性的業務。

他強調，計劃保留台蘋大部分編輯團隊，目前讀者閱讀到的內容將保持不變，創造內容的人也不會變，台蘋的完整性將得以保持。目前正在與台蘋的員工交流，將努力以照顧員工生計為依歸，邀聘員工到新公司。

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潘杰賢說，對未來從各種財務投資者募資持開放態度，因為為台蘋募集更多的資金，將能投資於員工、培訓、開發新產品，並擴展到台灣之外的市場。所有募資活動將在遵循台灣政府法規的前提下進行。

談到對台蘋未來商業模式的想法，潘杰賢表示，正在探索網站和流量跨生態系的導流，以及與其他夥伴的業務建立合作關係。在擴張方面，他想把台蘋帶到其他市場，相信台蘋重組再造和重新定義產品，將超越地域障礙進入新市場。（編輯：張良知）1110712