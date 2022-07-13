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三商壽精英電腦大樓 中壽斥資83.5億元得標

2022/7/13 19:00
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（中央社記者謝方娪、賴言曦台北13日電）三商美邦人壽今天發布重大訊息公告處分台北市內湖區不動產，由中國人壽斥資新台幣83.5億元得標，三商壽預估處分不動產利益達12.6億元。

三商壽因投資失利出現虧損，委託香港商戴德梁行公開標售精英電腦大樓，根據三商壽今天重訊公告，台北市內湖區不動產由中國人壽以83.5億元得標。

交易標的為台北市內湖區西湖段四小段211、212地號土地及台北市內湖區堤頂大道二段235號、237號、239號、239號4至20樓、241號及316個停車位等建物，土地面積折合約1595.97坪、建物面積折合約11648.42坪。

三商壽揭露，預計處分利益達12.6億元，此案仍待公司董事會決議後雙方簽署不動產買賣契約書。

瑞普萊坊董事長劉美華分析，「精英電腦大樓」位在台北市內湖科技園區最精華的西湖段，屋齡15年，樓高20層樓，地上層面積8655坪，其中還有540坪的1樓店面。以今天中壽得標的83.5億元金額分拆，1樓每坪約新台幣125萬元、2樓以上約86萬元。

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劉美華表示，這次順利標脫等於是為第3季商用市場開紅盤，除了有內湖科學園區這塊金字招牌加持外，主要原因有3個，首先是原業主回租期只剩1年半，未來租金有調升空間，深具抗升息、抗通膨的利基。

劉美華說，再來是目前台北市商辦一屋難求，頂級商辦只租不售、老舊純辦交易單價頻頻破百萬，以當前連蛋白區新商辦都站穩百萬的市況來看，內湖、南港行情肯定出現比價優勢；最後則是這次標售的物件條件特別有賣相，不但基地、臨路、建築設計條件絕佳，且租戶單純，利於未來招租及價格塑造。（編輯：潘羿菁）1110713

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