全台逾52萬人持有非自住房屋 10戶以上囤房戶數降

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根據財政部統計，今年囤房族數量再增加，全國有逾52萬人持有非自住住家用房屋，比去年增加約2萬3000人。圖為台北市萬華區住宅區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北13日電）根據財政部統計，今年囤房族數量再增加，全國有逾52萬人持有非自住住家用房屋，比去年增加約2萬3000人，以持有1戶、2戶非自住房屋增加較多；持有10戶以上的囤房大戶共1659人，較去年減少44人。

房屋稅條例將住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」限3戶，稅率1.2%，第4戶起視為「非自住」，稅率介於1.5%至3.6%，由地方政府決定，俗稱囤房稅。

財政部財政資訊中心今天揭露全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表，資料顯示，今年全國有52萬5925人持有非自住住家用房屋，比去年50萬2265人，多了2萬3660人。

52萬囤房族中，今年持有1戶非自住住家用房屋者，共計42萬2697人、占80.37% ，比去年39萬9478人增加逾萬人；持有2戶者今年共6萬6521人，也是呈現年增。

同時，持有3戶以上者共3萬6707人，年減640人。今年持有10戶以上的囤房大戶，共1659人，比去年少44人。

財政部官員表示，有觀察到多屋持有者數量已逐步呈現下滑，至於持有1或2戶者增加原因，應該與房屋自然成長的趨勢有關，加上父母將房產移轉過戶給子女，導致持有人數呈現成長。

官員指出，新北市以外的五都、新竹縣市和屏東縣都已宣布祭出囤房稅措施，接下來應可讓囤房大戶釋出更多非自住房屋。

此外，若檢視全台非自住住家用房屋稅籍「家戶」歸戶統計表，今年有49萬3715戶持有非自住住家房屋，比去年46萬9722戶，多了逾2萬戶；不過，今年持有10戶以上非自住房屋共2110戶，比去年少59戶。（編輯：潘羿菁）1110713