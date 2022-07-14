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台積電翻紅 台股盤中漲逾百點站上14400點

2022/7/14 10:57（7/14 11:25 更新）
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台股14日10時後指數翻紅，漲幅擴大至逾120點，最高來到14447.59點。（中央社檔案照片）
台股14日10時後指數翻紅，漲幅擴大至逾120點，最高來到14447.59點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北14日電）美國6月消費者物價指數年增9.1%，再創40多年新高，台股今天早盤下跌165點，一度失守14200點關卡，但隨市場醞釀利空出盡氛圍、電子權值股台積電翻紅，至10時後指數翻紅，隨後漲幅擴大至逾120點，最高來到14447.59點。

晶圓代工廠台積電今天下午將召開法人說明會提出下半年營運展望，早盤股價一度下跌7.5元至463元，跌幅約1.6%，隨即獲買盤力挺翻紅，最高來到473.5元、上漲3元。高價IC設計股聯發科開低走高，盤中漲至650元，漲幅逾2.5%。

光學股持續吸引資金，大立光下午將舉辦法人說明會，盤中漲幅逾3%，最高至1940元；先進光大漲超過6%，亞光、今國光漲幅超過2%，玉晶光漲逾1.5%。

航運貨櫃股表現撐盤，長榮盤中漲幅近3%，陽明、萬海上漲超過2%。（編輯：趙蔚蘭）1110714

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