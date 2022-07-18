車用零配件挨告侵權 帝寶：若無法在台生產不排除外移

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車燈大廠帝寶與德商賓士專利權二審一勝一敗，帝寶執行長許叙銘18日在台北舉行記者會表示，帝寶未來不排除和解，但訴訟結果若使帝寶無法在台灣生產，不排除轉移至中國大陸、或是有維修免責條款保障的市場生產銷售。中央社記者張皓安攝 111年7月18日

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）車燈大廠帝寶與德商賓士專利權二審一勝一敗，帝寶執行長許叙銘今天表示，若有第2家廠商被告成功，車用零配件產業會在台灣消失，他呼籲台灣應立法通過維修免責條款。

帝寶法務團隊指出，法院判定帝寶侵犯德商賓士設計專利，並須賠償新台幣1812萬元。

他也指出，帝寶未來不排除和解，但訴訟結果若使帝寶無法在台灣生產，不排除轉移至中國大陸、或是有維修免責條款保障的市場生產銷售。

帝寶今天下午在台北召開記者會，針對帝寶與德商賓士（Mercedes-Benz）專利權二審一勝一敗結果提出說明，許叙銘親自出席。

許叙銘說，台灣車用零配件出口市場涵蓋全球，高達9成以上比重為出口導向，此案判決將影響台灣汽車零配件產業發展，他呼籲台灣立法通過維修免責條款。

帝寶說明，德國在2020年通過維修免責立法，美國去年6月也提出The Save Money on Auto Repair Transportation Act（SMART Act），不過美國尚未通過維修免責條款。

在頭燈設計上，許叙銘說明，帝寶頭燈最高超過500個零件，高達80種零件跟照明功能相關的光學、機構、供電系統有關，不僅是外觀設計而已，產品品質更需要經過多項市場和法規認證。

從市場來看，許叙銘指出，台灣汽車整體外觀件在全球市占率超過8成，售後維修市場（AM）產業連續5年產值超過新台幣2200億元，對台每年國內生產毛額（GDP）貢獻近3000億元，其中外觀件占AM產值外銷額達68%。

他指出，台灣AM產業關聯企業製造商超過3000家，下游獨立維修車廠加上代工中小企業近400家，包括52家上市櫃公司核心業務。

他表示，AM產業在台灣直接雇用人數達10萬人，衍生就業機會達15萬人，汽車零配件製造商每年在台創造超過500億元消費力。（編輯：張均懋）1110718