施振榮：企業推變革要換腦袋 心甘情願落實ESG

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（中央社記者吳家豪台北18日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，企業組織從成立的第一天開始，就應該「心甘情願」落實ESG，確保永續經營；企業推動變革一定要「換腦袋」，與成員溝通、取得共識後，一起面對未知的未來。

施振榮今天出席欣傳媒舉辦的「接軌國際．永續美好生活」論壇，以「王道精神．永續治理」為題發表演講。

他說，王道6大面向包括直接、間接、有形、無形、現在、未來，企業對於「直接」、「有形」、「現在」代表的顯性價值比較有感，對於「間接」、「無形」、「未來」代表的隱性價值比較無感。

施振榮指出，經營企業需要的人才、品牌塑造都屬於隱性投資，財報裡的數字都是顯性價值。過去很多對環境破壞、污染產生的成本沒列在財報上，也就是所謂的成本外部化，但現在談觀光旅遊，也要思考有關環境保護的隱性價值。

施振榮認為，企業組織成立的第一天開始，就要落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理），經營企業的每一天都要對社會盡責任。E、S是不發聲的利害相關者，一旦發出聲音，「大家都很吃力」；至於G則代表永續的落實機制。

他也提到，在企業推動變革的過程中，一定要「換腦袋」，因為舊方法不能應付未來事物，無論新願景或新機制，都要從企業領導人開始往下推動。

針對如何推動變革轉型，施振榮提出5C決策原則，包括溝通、溝通、再溝通（Communication），然後再取得共識（Consensus）後，企業成員一起承諾（Commitment）推動變革，面對未知的未來。（編輯：楊凱翔）1110718