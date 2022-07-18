研調：面板需求不振 筆電、電視無一倖免

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（中央社記者潘智義台北18日電）集邦科技報告顯示，面板第3季稼動率（以玻璃投入片數計算）預期將滑落至7成，較第2季大幅減少近7.3個百分點；稼動率下修的情形不管是筆電面板，或大尺寸的液晶顯示器、電視面板都無一倖免。

集邦科技「LCD Gen5含以上大世代線生產報告」指出，下半年終端品牌持續調節庫存，不僅造成面板需求疲軟，也導致面板報價持續下探。面板廠運營壓力的劇增，迫使顯示器產業進行生產的管控，第3季稼動率大幅下滑。

集邦表示，過去兩年由於疫情影響，邊境管制與封控導致物流及人工的斷鏈，品牌為避免生產出貨受阻，從通路到零組件皆採超額備貨，但隨著物流運輸條件改善，先前所備的物量已陸續到客戶指定倉庫或港口，然在疫情紅利消退的同時，加上終端銷售卻遭逢全球高通膨及俄烏戰爭等衝擊，造成庫存問題持續惡化，整體供應鏈各環節也進入紅色警戒。

由於上述情況不僅僅發生在單一產品應用別，因此稼動率下修的情形不管是在以生產筆電面板為主的5代線，或者是以生產大尺寸的液晶顯示器（Monitor）、電視面板為主的大世代線都無一倖免。

集邦指出，第3季5代至7.5代線稼動率預期將降低7.7%至63.7%，8代至10.5代線則將季減7個百分點至75%。其中，有9成以上比重用以生產電視的10.5代線稼動率更是預期較前季將大幅滑落17.8個百分點，這也凸顯出電視面板第3季需求仍不樂觀。

就各面板廠而言，集邦說明，中國面板廠因新廠的建置，折舊攤提的壓力相較其他面板廠嚴峻，再者尺寸較大的應用，如電視、液晶顯示器面板及筆電面板合計出貨來看，中國面板廠市占率更是過半，因此在市場呈現下行趨勢時，其所受到的衝擊將明顯大於競爭對手。

以中國面板廠3大巨頭作為觀察，京東方（BOE）雖產能配置彈性大，但第3季整體稼動率仍不排除將下滑4個百分點；同時間，華星光電（CSOT）及惠科光電（HKC）不僅第3季舊廠將進行調節，新廠的爬坡速度也有所放緩，預估兩家面板廠整體稼動水位將分別季減13.3和7.4個百分點。

集邦認為，台廠友達光電折舊攤提壓力雖小，但為因應市場的需求變化，第2季就已開始進行生產調節，第3季預期將持續執行，整體稼動率落在5成。

另外，集邦預估群創光電整體稼動率將季減6.7個百分點；日系面板廠夏普（Sharp）成本相對處於劣勢，且其客戶集中度太高，主力品牌砍單，讓夏普庫存快速堆疊，因此宣布7月開始將對日本產線進行大規模降產，進而造成其第3季度整體稼動率將季減26.3個百分點達59.3%。

韓系面板廠樂金顯示器（LG Display）則因策略轉移，在LCD產能持續收斂後，預期與第2季維持相仿的稼動率水位。

集邦表示，倘若市場狀況持續惡化，產業不排除將再一次面臨洗牌，掀起另一波併購潮。（編輯：楊凱翔）1110718