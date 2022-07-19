萬海除權息前強漲逾8% 帶動貨櫃三雄齊步走揚

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（中央社記者賴言曦台北19日電）萬海航運將在20日除權息，今天股價表現強勁，終場大漲8.26%，帶動長榮、陽明等貨櫃股揚帆航向填息行情，終場漲幅均超過2%。

台股今天走勢震盪，終場下跌25.56點，收在14694.08點，跌幅0.17%，成交量新台幣1964.8億元。

儘管台股今天走勢疲弱，航運類股今天逆勢走揚，分別在6月27、29日除息的陽明、長榮航向填息行情，陽明終場上漲2.2元，收在87.8元，漲幅2.57%；長榮上漲2.3元，以91.6元作收，漲幅2.58%。

貨櫃三雄中，將在明天壓軸除息的萬海，今天盤中一度衝上漲停，終場上漲10元、以131元作收，漲幅8.26%；台灣證券交易所盤後公告的萬海除權息參考價為104.78元。

萬海去年每股稅後盈餘（EPS）42.35元，每股配發現金股利10.5元、股票股利1.5元；現金股利總金額約256.21億元，股票股利總額約36.6萬張。

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摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時表示，萬海雖然6月營收不像陽明、長榮創下歷史新高，但近期國際航商股價都有跌深反彈趨勢，帶動陽明、長榮邁向填息行情，並吸引資金輪動回流，卡位具除權息題材的萬海。

林漢偉認為，如果萬海明天股價開高走高邁向填息，預估將激勵航運股後續表現；不過值得注意的是，明天還有台指期結算，如果電子股拉高買盤，而航運股的成交比重縮到占大盤10個百分點以下，可能代表航運股人氣退潮，後續航運股不排除將呈震盪格局。（編輯：張均懋）1110719