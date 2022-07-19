欠債房產遭法拍 移轉登記後30天內須申報房地合一稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北19日電）台北國稅局今天提醒，民眾自2016年起交易適用房地合一所得稅的房地，不論自行出售或遭拍賣、不論獲利或虧損，都要在房地所有權移轉登記日或其他規定日期的次日起算30日內，主動申報與繳納房地合一稅。

也就是說，民眾房屋若遭法拍，就算沒有所得，也須在「拍定人領得房地權利移轉證書日」次日起算30日之內，申報房地合一稅。同時，如果法拍後有所得，因強制執行拍賣屬非自願售屋，仍可適用較低稅率。

財政部台北國稅局今天召開例行記者會指出，最近查獲多起個人出售房地，未申報房地合一所得稅，致遭補稅處罰的案件，尤其是「非自行出售的案件」。

台北國稅局舉例說明，因欠債而遭債權人向法院聲請強制執行拍賣的房地，非自行出售，且拍賣款項多為償債，償債後所餘款項不多，甚或未有餘款，民眾誤解不需要申報。

然而，台北國稅局指出，拍賣也是房地交易的一種型態，即便房子被法拍，民眾仍應主動申報及繳納房地合一所得稅；另值得注意的是，這類法拍案件申報期限是以「拍定人領得房地權利移轉證書日」次日起算，且因屬財政部公告非自願性交易類型，如果持有房地期間未滿5年者，仍可按較低稅率20%課稅。

台北國稅局進一步舉例，余小姐於2020年1月1日以900萬元買入台北市房屋及其坐落基地，因無力償還個人債務，該房地遭債權人向法院聲請拍賣，拍定金額為1000萬元。

拍定人於2021年9月1日領得不動產權利移轉證書，余小姐應自2021年9月2日起算30日內，即在2021年10月1日前，完成申報。

同時，因為持有期間在2年內，依房地合一2.0，原本應適用稅率45%，但屬非自願因素交易類型，可按較低稅率20%計算稅額。

不過，余小姐誤以為法拍房地免申報，經國稅局依查得資料核定所得額70萬元（拍賣價額1000萬元-取得成本900萬元-30萬元費用），除補徵稅額14萬元（70萬元 X 20%）外，還遭處罰鍰。

台北國稅局呼籲，民眾買賣房地應注意房屋土地交易所得稅相關法令規定，避免未依法申報，致遭補稅處罰，以維租稅權益。（編輯：潘羿菁）1110719