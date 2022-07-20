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離岸風電助攻 今年僑外投資有望再創15年新高

2022/7/20 14:18
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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）政府推動綠能與離岸風電政策，吸引大量外資挹注，加上好市多收購在台股權等，今年上半年僑外投資金額達新台幣2635.3億餘元、年增275.65%，有望帶動全年僑外投資金額再創15年來新高。

經濟部投審會今天公布「111年6月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計」統計指，今年1至6月核准僑外投資件數1116件、年減15%；核准金額達87億8457.2萬美元（約新台幣2635.3億餘元），年增275.65%。

投審會分析，僑外投資金額年增率高，主要貢獻來自丹麥商沃旭能源以新台幣約871億8630萬元貸款，投資大彰化地區離岸風電，以及澳大利亞商COSTCO以10.5億美元投資好市多公司，從事賣場及物流中心業務。

此外，荷蘭商海龍控股以新台幣約200億4539萬元增資，轉投資設立海龍二號、三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠；丹麥商哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司以貸款增資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案。

投審會表示，這顯示政府推動綠能與離岸風電政策，吸引大量外資投入，可望帶動2022年全年度僑外投資金額，再創近15年來新高。

投審會也指出，今年上半年陸資來台投資核准件數29件、年增45%，金額為1703.5萬美元，年減36.4%。總計自2009年6月30日開放陸資來台以來，共核准1539件，金額累計為25億4456.1萬美元。

至於對外投資，投審會統計，今年上半年核准256件，年增28%，金額計42億1544.9萬美元，年減4.25%。其中，對新南向國家投資件數69件，年增15%，金額為20億6495.6萬美元，年減8%，其中金額較大者為新加坡、澳大利亞及越南。

對中國投資方面，今年上半年核准件數有191件，年減5.91%，金額為17億9557.7萬美元，年增達9.06%。（編輯：趙蔚蘭）1110720

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