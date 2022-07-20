萬海由紅翻黑陷貼息 貨櫃三雄齊跌逾1%

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（中央社記者賴言曦台北20日電）萬海今天除權息，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海由紅翻黑，終場跌幅均在1%以上。法人認為，貨櫃三雄早盤雖有短波除息反彈行情助攻，但盤中出現獲利回吐技術性調整，因此出現人氣退潮現象。

台股今天早盤漲逾200點，一度突破14900點整數關卡，但尾盤買氣收斂，終場小漲39.14點，以14733.22點作收，漲幅0.27%，成交值2562.18億元。

相較於加權指數今天小漲，航運股今天表現相對疲弱，萬海除權息參考價為104.78元，開盤後股價一度攻上109元，但盤中賣壓湧現，股價由紅翻黑，終場小跌1.5元，收在103.5元，跌幅1.43％，呈現貼息。

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至於已分別在6月27、29日除息的陽明、長榮，今天股價同步呈現開高走低，陽明終場下跌1.2元，收在86.6元，跌幅1.37%；長榮下跌1.9元，以89.7元作收，跌幅2.07%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，航運股早盤出現除息帶來的短波技術性反彈，不過航運業籠罩景氣疑慮及運價走跌的壓力，出現獲利回吐賣壓，建議反彈後可考慮適度減碼。（編輯：郭無患）1110720