宏碁資訊預計8月上櫃 競拍底價100元

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（中央社記者吳家豪台北20日電）宏碁旗下雲端與資訊服務供應商宏碁資訊預計8月上旬掛牌上櫃，上櫃前現金增資發行普通股於公開承銷部分共4350張，其中3400張採競價拍賣，競拍時間從今天起至22日，底價新台幣100元。

宏碁資訊發布新聞稿說明，競拍每標單最低為1張，且所有得標張數合計不得高於435張，將於7月26日上午10時開標。

宏碁資訊成立於2012年，為宏碁旗下孫公司，由宏碁集團100%持有子公司宏碁智聯網投資控股持股72.44%。在商業模式上，宏碁資訊提供資訊系統及架構予企業型客戶進行數位轉型，以賺取服務及產品收入。

宏碁資訊今年第1季營收達16.42億元，年增15.86%；每股盈餘3.18元，年增63%，寫下歷史新高。

宏碁資訊總經理周幸蓉日前受訪說，在全球面臨升息、通貨膨脹的緊張時刻，企業仍然想上雲端，主要是為了降低營運成本、優化本業和系統，藉此提升競爭力；因此，對數位化的需求也在增加，宏碁資訊有望因此受惠。（編輯：楊凱翔）1110720