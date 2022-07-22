永豐餘砸27億桃園蓋新廠 規劃3地導入智慧設備

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）「投資台灣三大方案」今天再進補逾新台幣41億元，其中永豐餘將斥資27億元，要在桃園新建新屋紙器廠，並在既有的桃園、彰化及高雄廠，導入智慧化機器設備升級產能。

投資台灣事務所今天公布「投資台灣三大方案」新增三家企業超過41億元的投資，分別是透過台商回台方案的永豐餘、根留企業方案的義芳化工，以及中小企業方案的某金屬製造公司等。

投資台灣事務所說明，台灣工紙大廠永豐餘在2019年9月申請首件台商回台方案，並投資超過14億元後，這次將再投資27億元、新增162名台灣員工，要在桃園新建新屋紙器廠，並在桃園、彰化及高雄廠，導入智慧化機器設備升級產能。

主要從事生產氯鹼電解工業產品製造的義芳化工，則是鎖定半導體產業蓬勃發展，帶動電子級化學品需求，因此將招募22名台灣員工，斥資逾11億元，在桃園蘆竹擴建廠房及導入智慧化產線。

另外，不願曝光的某家專精LED燈具相關製品的金屬製造公司，受惠美中貿易戰與疫情影響，全球供應鏈轉移，公司訂單穩定成長，因此計劃擴大斥資近3億元在中部興建廠房，導入智慧機械與技術元素，強化生產效能，預計創造15個國內就業機會。

也將配合政府2050淨零碳排政策，架設多組太陽能發電模組，廠房皆採用低碳排設備，也有熱能循環、用水循環及綠建築設計。

投資台灣事務所統計，「投資台灣三大方案」已吸引1227家企業超過1兆7587億元投資，將創13萬6579個就業機會。其中「歡迎台商回台投資行動方案」有265家台商投資約1兆681億元，創造8萬2249個就業機會。

「根留台灣企業加速投資行動方案」有146家企業投資約3175億元，創造2萬3251個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引816家中小企業投資約3731億元，創造3萬1079個本國就業機會。

投資台灣事務所最後指出，整體方案後續尚有13企業排隊待審。（編輯：潘羿菁）1110722