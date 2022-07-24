數位原生Z世代求職 LINE建議年輕人磨練3件事

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（中央社記者吳家豪台北24日電）2000年後出生的Z世代陸續投入職場，找工作更重視認同感。今年將招募逾百人的通訊軟體LINE觀察，現在年輕人更敢講、看事情角度更廣，但也須磨練自律性、面對挫折的心理素質、因應變化隨時調整的彈性等3項特質。

求職平台調查發現，25歲以下的Z世代求職者被稱為「數位原生世代」，因為獲取資訊更便利，更在意對於每件事的認同感，工作對他們的意義不再只是經濟來源，反而更多是自我價值的實現。對LINE而言，徵才也同樣重視團隊合作及自我實現等「軟技能」。

「一個人有沒有學習心態、願不願意嘗試新事物，有時候不是被訓練出來的，我們找人的時候蠻重視這點。」LINE台灣人力資源部資深總監李詩敏接受中央社專訪指出，LINE面試新人時會詢問，想在工作職涯嘗試哪些改變，希望員工具備勇於嘗試的「企業家精神」。

優秀年輕人習慣單打獨鬥 團隊合作成新課題

李詩敏加入LINE之前曾服務於飯店、消費品等產業，對於組織轉型及組織發展、變革管理、人才發展等人資策略及大型專案擁有近20年經驗。

以往接觸實習生的經驗告訴她，優秀學生很清楚自己想得到什麼企業體驗、想參與哪些專案。但有些優秀學生習慣單獨表現、節奏比較快，不見得是LINE想找的人才。

「我們要的不一定是最好的，而是能走得久、融入團隊的孩子。」李詩敏解釋，LINE是數一數二的科技品牌，旗下產品和服務相當多元，與其他科技公司有一定程度的區隔。有時候LINE的服務需要很快反映出對在地市場的敏感度，因此徵才更強調團隊合作。

李詩敏不諱言，美商科技公司很多決策由上而下，每個員工都扮演「螺絲釘」的角色，企業文化強調快、狠、準，不少年輕人只想「過水」，見識大公司在做什麼。反觀LINE組織架構比較扁平，通常會集結團隊力量一起往目標邁進。

由於少子化問題，外商徵才比以往更困難，LINE也很認真盤點與其他外商不同之處。首先，大部分在台灣的外商都注重國際視野，但LINE服務對象是2300萬台灣用戶，更注重能否把服務融入台灣人的生活。其次，LINE有日商與韓商血統，重視團隊成果共享，希望員工在團隊工作時遇到衝突懂得如何化解。

年輕人敢表達 可透過社團或打工磨練3件事

李詩敏觀察，現在年輕人看事情角度更廣、更勇於表達，接受的刺激不只來自學校，也可能來自朋友、同學和旅行，從想法和視野上可以看到更好的活力。

例如LINE為台東鐵花商圈打造的在地數位創生活動「音JOY 鐵花尋寶祭」，就是LINE首次將LINE FRESH校園競賽冠軍隊伍的學生提案落地執行，不僅展現學生對LINE商業應用的高度理解，同時能串接在地音樂特色與數位服務。

不過，李詩敏也提到，年輕人可以透過社團或打工經驗磨練3件事。首先是自律性，現在很多孩子被保護得很好，從學生身分進入職場，作息需要更自律。第二是面對挫折的恢復能力，即使工作不如意，也不能一直沉浸在悲傷氛圍，希望心理素質夠強。第三是彈性，要能與時俱進，因應變化做出調整。

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李詩敏表示，現在投入職場的年輕人，2年前就已經碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，早已習慣遠距教學及混合式辦公，但心裡還是希望與人實際接觸，找到歸屬感。

「不管科技怎麼演變，人的需求還是在，只是如何善用工具，讓大家相處更多元一點。」李詩敏舉例，LINE提供的零食櫃、早餐向來是重要福利，為因應在家工作，員工可以挑選喜歡的零食箱由LINE直接宅配到家，LINE也提供可購買早餐的外送平台點數及線上健康諮詢服務，透過與醫師溝通來紓解遠距工作時的心理壓力。（編輯：楊凱翔）1110724