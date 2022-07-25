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宇隆衝刺行星減速機業績 目標5年內占比拚1成

2022/7/25 14:43（7/25 15:16 更新）
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宇隆25日下午舉行行星減速機新品發表會，宇隆董事長劉俊昌（左）會前接受媒體採訪證實，8月31日股東臨時會改選新任董事，與伸興、程泰兩大股東達成共識，朝向集團化發展。右為宇隆總經理蔡銘東。中央社記者鍾榮峰攝 111年7月25日
宇隆25日下午舉行行星減速機新品發表會，宇隆董事長劉俊昌（左）會前接受媒體採訪證實，8月31日股東臨時會改選新任董事，與伸興、程泰兩大股東達成共識，朝向集團化發展。右為宇隆總經理蔡銘東。中央社記者鍾榮峰攝 111年7月25日
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）精密零件機械加工廠宇隆搶攻行星減速機新品，規劃3至5年業績占比衝到10%；宇隆也布局氫燃料電池車動力系統，與歐洲和日本客戶合作，估今年底小量出貨。

展望今年營運，宇隆預期下半年業績比上半年佳，今年業績有機會超越去年。

宇隆今天下午在台北舉行新產品發表會暨法人說明會，董事長劉俊昌接受媒體採訪，劉俊昌指出，宇隆今天推出行星減速機新品，代表從代工走向自有品牌的里程碑，宇隆在機械加工領域深耕數十年，希望把品牌名稱放在產品上，2017年著手選定行星減速機產品做為起點，今天有了具體的成果。

劉俊昌指出，行星減速機市面上有很多競爭同業，宇隆願意承諾產品3年保固，產品內也可內建生產者的簽名在內。

宇隆總經理蔡銘東指出，未來行星減速機新品將成為宇隆新的產品項目，目標約3年至5年後，行星減速機營收占比達到10%以上。

宇隆也將積極布局電動車領域，蔡銘東指出，與伸興合作跨入機電整合應用，宇隆主攻燃料電池車的電機發動系統；未來布局智慧生產和電動車領域，程泰也可提供需要的設備。

車用領域方面，蔡銘東指出，目前汽車占宇隆整體業績比重約60%，在布局氫燃料電池車，客戶以歐洲和日本為主，目前有送交發動系統的電機樣品，預估今年底可以小量出貨。

法人指出，宇隆提供德國博世（Bosch）在中國無錫組裝廠相關燃料電池車電機發動系統產品。

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展望下半年營運，蔡銘東表示，到今年底對車用趨勢相對正向，今年上半年受到中國長江三角洲封控和供應鏈斷鏈影響，供應鏈廠商表面處理廠也受到牽累，加上上海封港，4至6月宇隆業績震盪，不過現在客戶庫存水位降低，要求原材料空運，顯示迫切需求，預期宇隆下半年業績比上半年好，全年業績可超越去年。

除了車用，目前自行車應用占宇隆整體業績比重約25%，醫療占比約6%，其他比重多屬工業應用。（編輯：張均懋）1110725

宇隆25日下午舉行行星減速機新品發表會，日前透過公開收購方式成為宇隆最大股東的伸興董事長林志誠，也親自現身出席表達支持。 中央社記者鍾榮峰攝 111年7月25日
宇隆25日下午舉行行星減速機新品發表會，日前透過公開收購方式成為宇隆最大股東的伸興董事長林志誠，也親自現身出席表達支持。 中央社記者鍾榮峰攝 111年7月25日
劉俊昌
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