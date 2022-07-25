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HTC元宇宙結盟pixiv 引進日系動漫風虛擬分身

2022/7/25 17:28
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（中央社記者吳家豪台北25日電）宏達電旗下元宇宙平台VIVERSE今天宣布結盟經營日本最大插畫交流平台pixiv的pixiv Inc.，近期將透過串接3D角色建模軟體VRoid Studio，讓日系動漫風虛擬分身在VIVERSE首次亮相。

宏達電（HTC）發布新聞稿表示，pixiv是日本最大的創作交流平台之一，提供創作者分享插畫、漫畫、小說等作品。

2018年pixiv Inc.因應用戶對於虛擬內容不斷增加的需求，推出3D角色創作軟體VRoid Studio，使用者可依喜好自定義虛擬人物的髮型、臉、身體、服裝等，目前全球每天有超過1萬個虛擬分身透過VRoid Studio建立。

針對雙方合作，VIVERSE總經理林俊吳表示，Avatar（虛擬分身）是元宇宙不可或缺的重要環節，此次與pixiv的合作，將快速提升VIVERSE平台的角色數量，並滿足喜好動漫風格的使用者需求。

林俊吳說，VIVERSE未來也將陸續導入更多具特色的角色或配件，來自真實與想像世界的多樣虛擬分身，例如星艦奇航記般的元宇宙空間也即將實現。

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宏達電指出，VIVERSE與pixiv合作的首要任務將是雙方系統上的資訊串接，讓VRoid用戶的原創Avatar模型可以在VIVERSE平台上使用。未來VIVERSE與pixiv將共同開發更客製化、自由度更高的創作功能，並持續優化適合VIVERSE平台的角色及配件。

除了現有Avatar功能，VIVERSE也將依照各種企業與商用需求，透過夥伴關係與商用廠商進行服務整合，提供更多元的客製化服務。（編輯：黃國倫）1110725

林俊吳
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