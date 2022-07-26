宏碁攜手樹德科大資工系 建置資訊科技體驗室

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）為了提升學習成效，宏碁今天宣布攜手樹德科大資訊工程系合作建置「資訊科技體驗室」，是全台首間結合AIoT、車輛模擬、及電競虛擬運動載具的體驗教室。

受惠於台灣近年在AI人工智慧與半導體IC相關應用，如物聯網（IoT）、車聯網（IoV）、延展實境（XR）等科技產業的蓬勃發展，資訊工程相關學系已是最熱門的顯學。

為了提升學習成效，教材由文字教學、多媒體影音，並發展到資訊科技深度體驗的實作規模，宏碁今天宣布攜手樹德科大資訊工程系合作建置「資訊科技體驗室」，讓學生體驗、學習數位科技。

開幕啟用典禮今天由樹德科大副校長王昭雄主持，並同時與宏碁（Acer）公司高雄分公司最高主管易佐衛簽訂合作備忘錄（MOU）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長年致力提升國內資訊教育的宏碁（Acer）在獲知該校資工系預計建置資訊科技體驗室後，以宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者進行合作，協助資工系成立全台灣第一個資訊科技結合電競的創新教學場域。

宏碁公司高雄分公司最高主管易佐衛表示，資工系創建的資訊科技體驗室是宏碁在全台首間結合AIoT、車輛模擬、及電競虛擬運動載具的體驗教室，呼應政府打造運動科技政策，開發新型態電競虛擬運動外；同時以結合AIoT數位轉型趨勢，提供元宇宙體驗。（編輯：翟思嘉）1110726