阿里巴巴申請雙重上市提振科技股 亞股漲多跌少

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（中央社香港26日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，因為阿里巴巴推動香港股市勁揚，成為投資人亟需的提振情緒利多，稍後全球大型企業將發布一系列財報，預計美國聯邦準備理事會（Fed）也將升息。

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）下修獲利預測，引發投資人對通膨飆升和借貸成本上升正打擊消費者支出，並可能使經濟陷入衰退的擔憂。

這一消息讓市場擔心本週其他華爾街巨擘的表現，包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、麥當勞（McDonald's）和通用汽車（General Motors）。

更令人不安的消息還有，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將削減對德國的天然氣供應，理由是渦輪機故障，在為期10天的維修後重新開始供應還不到一週。

但在今天謹慎開盤後，大多數亞洲股市都出現不小的漲幅。

港股率先回應權重股阿里巴巴將申請香港及紐約為雙重主要上市地的消息，這可能為中國投資人買賣阿里巴巴股票鋪路。

上海、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉和雅加達股市都收漲；東京、台北和威靈頓股市則收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110726