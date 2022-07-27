金融建言白皮書 壽險盼商業長照險單獨列舉扣除
2022/7/27 17:32
（中央社記者謝方娪台北27日電）金融總會今天開會討論2022年金融建言白皮書，根據目前初版白皮書，產、壽險業提出3大建言都與降稅有關，確定內容將待後續召開期末會議後拍板。
金融總會今天召開期中會議，討論2022年金融建言白皮書，預計第3季內召開期末會議，屆時2022年金融建言白皮書將正式定案。據悉，目前初版金融建言白皮書，產、壽險業者提出3大吸睛建言，都與降稅有關。
第一，國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠期間將於2025年2月4日到期，為增進台灣保險市場國際競爭力，產、壽險業雙雙提出建言，盼OIU可免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅期限可比照國際證券業務分公司（OSU），將免稅期間從10年延長至15年。
其次，壽險業建議將「加值型及非加值型營業稅法」第11條第1項第2款前段「銀行業、保險業經營銀行、保險本業銷售額稅率為5%」修正為「銀行業、保險業經營銀行、保險本業銷售額稅率為2%」。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
壽險業認為，為兼顧金融業國際競爭力，銀行保險業營業稅5%稅率適用期間不宜過長，希望5%營業稅率可在今年落日，後續將營業稅率降為2%。
第三項稅法建言也是由壽險業提出，因應超高齡社會即將來臨，壽險業建議國內參酌國外經驗，給予中高齡者為自身補足長照保障的稅負誘因，建議修正所得稅法第17條第1項第2款第2目，增訂在計算年度所得稅時單獨給予商業性長期照顧健康保險列舉扣除額額度。（編輯：楊凱翔）1110727
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。