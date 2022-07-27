台光電第2季每股賺3.25元 創同期次高

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（中央社記者江明晏台北27日電）環保暨高階基材廠商台光電公布第2季財報，營收新台幣99.83億元，毛利率23%，稅後純益10.84億元，每股純益為3.25元，創歷年同期次高表現。

台光電表示，受消費性產品需求仍處疲弱的影響，第2季營收為99.83億元，較第一季微幅成長近1%，業績還能微幅成長的主因在於基礎建設網通類產品市占持續增加，出貨成長所致，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑對於業績的衝擊。

台光電第2季毛利率23%，稅後純益10.84億元，每股純益為3.25元，創歷年同期次高表現，累計上半年每股賺7.23元

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台光電指出，隨著新一代伺服器平台的推出，預計在新平台的市占率將大幅成長；另外，400G交換器產品的市占率也會較前一代產品有倍數以上的成長。在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，營收占比繼續提高。

台光電認為，雖然總體經濟環境充滿變數，但企業產品規格升級的趨勢不會改變，在伺服器新的平台，台光電市占比前一代持續大幅成長，交換器400G產品的市占也較前一代持續增加。（編輯：林興盟）1110727