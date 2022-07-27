更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台光電第2季每股賺3.25元 創同期次高

2022/7/27 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）環保暨高階基材廠商台光電公布第2季財報，營收新台幣99.83億元，毛利率23%，稅後純益10.84億元，每股純益為3.25元，創歷年同期次高表現。

台光電表示，受消費性產品需求仍處疲弱的影響，第2季營收為99.83億元，較第一季微幅成長近1%，業績還能微幅成長的主因在於基礎建設網通類產品市占持續增加，出貨成長所致，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑對於業績的衝擊。

台光電第2季毛利率23%，稅後純益10.84億元，每股純益為3.25元，創歷年同期次高表現，累計上半年每股賺7.23元

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台光電指出，隨著新一代伺服器平台的推出，預計在新平台的市占率將大幅成長；另外，400G交換器產品的市占率也會較前一代產品有倍數以上的成長。在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，營收占比繼續提高。

台光電認為，雖然總體經濟環境充滿變數，但企業產品規格升級的趨勢不會改變，在伺服器新的平台，台光電市占比前一代持續大幅成長，交換器400G產品的市占也較前一代持續增加。（編輯：林興盟）1110727

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族