金融建言白皮書提6大租稅建言 財政部持保留態度

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（中央社記者張璦台北27日電）據2022年金融建言白皮書初版內容，產險、壽險和投信投顧業提出6項租稅相關建言，包含銀行、保險業營業稅稅率5%自2023年降至2%、列舉扣除額增列商業性長照保險費等，對此，財政部均持保留態度。

金融總會今天召開期中會議，討論2022年金融建言白皮書，預計第3季內召開期末會議，屆時2022年金融建言白皮書將正式定案。

根據初版建言，國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠期間將於2025年2月4日到期，產、壽險業指出，為增進台灣保險市場國際競爭力，建議將免稅期間從10年增加至15年。

財政部官員表示，OIU主管機關是金管會，租稅優惠時間屆期時，主管機關需評估實施效益、是否達到政策目的，以及續行必要性、可行性、合理性等，目前離期限仍有一段時間，可能會於2024年前再進行討論。

同時，壽險業建議將「加值型及非加值型營業稅法」第11條第1項第2款前段「銀行業、保險業經營銀行、保險本業銷售額稅率為5%」修正為「銀行業、保險業經營銀行、保險本業銷售額稅率為2%」。

壽險業認為，為兼顧金融業國際競爭力，銀行保險業營業稅5%稅率適用期間不宜過長，希望5%營業稅率可在今年落日，後續將營業稅率降為2%。

財政部官員指出，營業稅從舊制到新制以來，金融業的營業稅向來是比一般行業高，原因在於銀行業、保險業較容易產生系統性風險，稅款並非完全上繳國庫，部分是撥入金融業特別準備金，即用於金融本業；且條文設計本就沒有落日相關條款。

此外，壽險業建議國內參酌國外經驗，給予中高齡者為自身補足長照保障的稅負誘因，建議修正所得稅法第17條第1項第2款第2目，增訂在計算年度所得稅時，單獨給予商業性長期照顧健康保險列舉扣除額額度。

財政部官員表示，現行民眾申報列舉保險費扣除額，適用範圍包括人壽保險中的長照險，有達到減輕租稅負擔功效，另也設有長期照顧特別扣除額，將來有需要增列會盤點、審酌各界提案，供行政院評估施政優先順序和必要性、可行性。

同時，財政部官員補充，挹注在長照基金方面的稅目，包含房地合一、菸酒稅和遺贈稅，2015年來已有2400多億元。

針對修正有關保險業適用印花稅法解釋函令，財政部官員表示，人壽保險的保險費送金單免貼印花稅票，主要是因人壽保險屬儲蓄性質，其他人身保險、投資性保險暫不考慮跟進免印花稅。

另外，壽險業建議，配合2050年全球淨零排放目標，應給予相關租稅獎勵與誘因，以引導資金投入綠能相關產業；財政部官員表示，環保署已有相關鼓勵、補貼措施等，不一定要採租稅優惠才能達成淨零目標。

至於投信投顧業建議，建立台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA），官員表示，TISA已研議多年，目前仍持保留態度。（編輯：潘羿菁）1110727