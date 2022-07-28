萬海亞洲航線再添生力軍 澤春輪、闊春輪將入列

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（中央社記者賴言曦台北28日電）萬海航運12艘2038 TEU（20呎櫃）貨櫃輪中，最後完工的「WAN HAI 296澤春輪」今天交船，將投入韓國、星馬航線；另外，萬海1781 TEU 貨櫃輪「WAN HAI 178闊春輪」今天也舉辦新船命名儀式，預計8月2日交船，投入中國、越南航線。

萬海今天透過新聞稿表示，WAN HAI 296澤春輪是萬海委由中國船舶工業貿易公司、廣州文沖船廠建造的12艘2038 TEU系列貨櫃輪中的最後一艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位2萬3802噸，航速20.66節。

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萬海指出，WAN HAI 296澤春輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效，同時具備智能船舶（Smart Ship Notation）認證，可透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理。

至於今天舉辦命名儀式的WAN HAI 178闊春輪，萬海指出，該船舶是自現成船市場承購的2艘1781 TEU系列集裝箱新造船中的第2艘，屬曼谷極限型貨櫃輪，船舶全長171.9公尺，滿載吃水深9.7公尺，載重噸位2.4萬噸，航速19節。（編輯：林興盟）1110728