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首頁 / 證券

安碁資訊上半年每股賺3.61元 年增65%

2022/7/28 20:27
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（中央社記者江明晏台北28日電）資安服務廠商安碁資訊公布第2季財報，稅後淨利新台幣3385萬元，年增65%，每股純益1.94元；累計上半年每股純益3.61元，年成長65%，已達去年全年每股盈餘（EPS）的7成。

資安服務廠商安碁資訊董事會今天公告通過111年第2季財報，合併營收3.91億元，年增91%；營業毛利1.61億元，年增86%，毛利率41%；營業淨利4362萬元，年增75%；稅後淨利3385萬元，年增65%；第2季每股純益1.94元，優於去年同期的1.21元 。

安碁資訊上半年合併營收達7.5億元，年增95%，已達去年總合併營收的88%。營業毛利2.96億元，年增86%，毛利率40%；營業淨利7662萬元，年增68%；稅後淨利6226萬元，年增67%。

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統計安碁資訊上半年每股純益3.61元，年成長65%，已達去年全年基本每股盈餘5.11元的7成，主要受惠於資安市場持續成長及併購效應挹注。

安碁指出，隨著全球地緣政治不穩定、網路安全威脅和供應鏈問題，企業組織為確保面對這些挑戰時的靈活彈性，轉向雲端布建已成為重要的營運考量，安碁資訊在併購宏碁雲架構後，快速整合雙方資源與技術人員分工，建構雲端安全監控中心（Cloud SOC）。（編輯：楊蘭軒）1110728

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