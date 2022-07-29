通膨升息連番打擊 4大房仲看淡下半年房市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北29日電）國內4大房仲表示，受台股疲軟、中央銀行啟動升息等影響，7月房屋交易量普遍較去年量縮，且在通膨、升息、打炒房政策持續發酵下，今年恐難出現COVID-19疫情趨緩後的遞延買氣，後市難以樂觀。

住商機構統計旗下加盟店7月成交量指出，全台7月業績比6月微增0.3%，但因7月工作天數較多，勉強視為平盤，但是若與去年同期相比，則減少11.4%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，但7月份開始成交量逐漸開始打底，可預期未來2季將維持升息狀況下，交易很難放量，下半年很難樂觀。

永慶房屋統計，今年7月份全台交易量較6月成長10%，但若與去年7月相比，則年減5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7月市況受惠疫情降溫帶動，但房市交易表現卻與去年不同，今年因疫情停滯的買氣，在疫情趨緩後並無大幅成長，且在通膨、升息、打炒房政策發酵下，市場保守觀望氣氛仍濃，研判下半年房市交易有轉弱趨勢。

台灣房屋集團統計，全台7大都會區的7月交易量月增1.09%，年減5.36%；價格則呈現小漲，月漲0.3%、年增2.16%。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，7月房市單月呈量平價漲，顯見物價膨脹壓力著實限制民眾購買力，而剛性需求則成為在這波停滯買氣中的撐盤主力，但隨著疫情、俄烏戰爭、台股持續下跌，導致民眾資產縮水，預估下半年房市將轉趨保守。

中信房屋統計，今年7月全台交易量較6月衰退2.2%，對比去年同期減少4.8%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中信房屋總經理張世宗表示，隨著時序進入下半年，7月房市表現仍疲軟，加上全球經濟出現衰退機率愈來愈高，台股表現也不佳，民眾預期升息，導致房地產交易前景出現動搖，預期全年買賣移轉將較去年下跌3.8%左右，約為33.5萬棟，後市有待觀察。

展望後市，陳金萍認為，全球高通膨現象持續，下半年經濟衰退風險仍高，美國聯邦準備理事會（Fed）7月再度升息3碼，資金退潮明顯，加上全球股、匯市持續震盪，經濟擴張動能趨緩，今年恐難出現前2年疫後遞延買氣，加上政府多管齊下打炒房的政策效果逐步顯現，預期今年房市展望難以樂觀看待。（編輯：翟思嘉）1110729