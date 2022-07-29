經部國營事業拍板年終獎金最高4.4個月 釀303停電人員酌減

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部今天表示，油電等4家國營事業110年度工作考成均為甲等；其中，台電因發生重大停電事故而有所扣分，但全年配合政府推動相關政策有成，綜合考評下，分數剛好達到甲等，依規定核發最多2個月考核獎金。

經濟部先前已審核通過國營事業績效獎金，核發最高2.4個月獎金，加上考核獎金，國營事業員工最多可拿到4.4個月年終。不過，與停電事件有關主管及員工的獎金，將視情節輕重酌予扣減。

經濟部說明，所屬事業每年均依據「經濟部所屬事業工作考成實施要點」，針對4家事業整體經營表現情形，包括業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理、環保工安及其他等7大面向，再按個別事業部同性質訂定多項細部指標，進行綜合考評。

國營會表示，台電110年度曾發生重大停電事件及其他事故，已在「提高供電可靠度」、「提升核能安全績效」、「發電機組可用率」、「降低尖峰電力需求」、「電力供應穩定策略」以及「顧客滿意度」等指標加重扣分。

不過，台電因全年配合政府推動多項重大績效，包括動員超過3000人執行全國中小學「班班有冷氣、校校會發電」營造永續校園，更讓作為離岸風電併網關鍵樞紐的彰一開閉所提早半年上線，提供1.5GW併網量，以及全國最大地面型太陽光電場啟用等，在國家能源基礎建設上也有許多貢獻，綜合各項考評加總下，剛好達到甲等標準。

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國營會補充，台電全公司員工，依規定雖可核發最高2個月的考核獎金，但個別員工仍會依據個人表現不同，最終領到獎金也會不同；考績不好、例如與停電事件有關主管及人員，也會因情節輕重，可能完全沒有獎金。

至於台糖公司的考成為甲等，去年虧損的中油及台水也列為甲等。國營會解釋，兩家公司虧損原因主要是為「凍漲油氣、穩定物價政策」及「抗旱分擔停灌補償費」所致，經專家學者組成的「經營績效獎金審議會」決議上述原因無關公司實際績效，因此並未影響工作考成相關財務指標評分。（編輯：潘羿菁）1110729