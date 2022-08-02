台股重挫拖累高價股 5檔千金股盤中齊跌

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美國眾議院議長裴洛西將訪台，引發台海緊張關係，新台幣匯率今天早盤貶破30元大關，台股重挫逾300點，高價股受累，盤中5檔千金股大立光、信驊、旭隼、力旺、譜瑞-KY跌勢明顯。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲，今晚即將造訪台灣，牽動台海地緣敏感神經，台股今天早盤開低走低，重挫超過300點，新台幣兌美元匯率也貶破30元大關，法人指出，台股資金有賣壓了結流出的跡象。

高價股今天也跟著受累，千金股5檔個股也無法倖免，其中股王大立光盤中下跌逾2%，股后信驊跌幅也超過3%，旭隼跌2%，力旺跌1.8%，譜瑞-KY重挫逾5%。

1日收盤跌破千元的AES-KY，盤中跌幅也超過5%；千元關卡不保的祥碩，盤中跌幅也近2%。

法人指出，台股重挫，外資持股比重高的高價股，成為調節標的，下半年半導體景氣市場看法趨於保守，包括手機、電腦、電視等3C產品終端需求下滑，也牽動IC設計為主的高價股營運表現。（編輯：趙蔚蘭）1110802