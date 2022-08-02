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股匯雙殺 新台幣早盤探30.062元逾26個月新低

2022/8/2 12:05（8/2 12:14 更新）
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台股2日上午大跌，新台幣走勢同樣疲軟，新台幣開盤後一度走低到30.062元，盤中為逾26個月新低。（中央社檔案照片）
台股2日上午大跌，新台幣走勢同樣疲軟，新台幣開盤後一度走低到30.062元，盤中為逾26個月新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳今晚訪台，台股今天上午大跌，新台幣走勢同樣疲軟，新台幣開盤後一度走低到30.062元，盤中為逾26個月新低，截至中午，暫收在新台幣30.042元兌1美元。

美國眾議院議長裴洛西傳將訪台，觸動地緣政治敏感神經，美股3大指數收黑，台股今天開盤一度也大跌逾300點，台積電失守500元大關，高價股走勢也受到拖累。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30元開盤，貶2分，不過，隨著外資匯出力道加大，新台幣早上一度走低到30.062元，盤中創逾26個月低點。

業界分析，近期為上市櫃企業發放股利旺季，外資也收到不少股利，新台幣昨天盤中就驚見30元，匯市短期也有地緣政治因素干擾，若外資短期持續匯出，新台幣盤中出現30元恐成新常態，後續仍要看央行防守態度而定。（編輯：潘羿菁）1110802

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