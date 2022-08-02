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中華電攜手是方 進軍健康穿戴裝置

2022/8/2 15:06
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（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信今天宣布，攜手子公司是方電訊推出「是方健康手錶」，並提供手錶搭配「是方i健康」服務一起申辦的優惠，瞄準健康穿戴裝置市場。

中華電信今天發布新聞稿宣布，攜手子公司是方電訊推出「是方健康手錶」，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，為全面滿足國人居家運動及健康照護需求，去年8月中華電信即與是方共同推出多元優惠方案，凡是中華電信行動月租客戶申辦，可選搭「是方i健康APP」個人健促管理服務。

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因應銀髮居家照護與健康監測需求日增，中華電今年更進一步推出包含家庭照護帳號的全新升級版i健康應用服務方案，透過軟硬體整合的自動監測模式簡化長輩定期量測健康數據的需求，也象徵中華電信攜手是方跨足AI智慧健康穿戴裝置市場與提供整合性健康促進應用服務的決心。

是方電訊董事長吳彥宏則表示，台灣社會進入高齡化，更加凸顯健康促進管理重要性，是方健康手錶提供全天候高準度動態心率、壓力及體溫監控，同時具備心電圖檢測、即時血氧測量等追蹤功能，搭配是方i健康APP可快速將手錶數據整合於個人健康紀錄中，透過家庭照護帳號更可連結全家的健康監控數據、異常告警通知。（編輯：郭無患）1110802

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