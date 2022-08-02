環球晶第2季每股純益6.24元 預收貨款360億元創高

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）環球晶第2季稅後淨利新台幣27.16億元，季增55.6%，每股純益6.24元，至6月底預收貨款達360億元新高水準。對於美國晶片法案，環球晶表示，有望獲得補助。

半導體矽晶圓廠環球晶下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。受惠客戶對8吋及12吋矽晶圓需求持續強勁，環球晶第2季產能維持滿載，單季營收達175.4億元，季增7.6%，再創新高。

環球晶第2季毛利率43.6%，營業利益率36.5%，同創新高；稅後淨利27.16億元，季增55.6%，每股純益6.24元。

環球晶累計上半年營收338.46億元，年增12.8%，毛利率43.1%，較去年同期揚升7.2個百分點；稅後淨利44.62億元，年減32.9%，每股純益10.25元。

受世創（Siltronic）股價下跌及歐元匯率波動影響，環球晶估計，今年上半年按公允價值衡量列評價損失，影響每股獲利達16.03元；若排除相關影響，上半年每股純益可達26.28元水準。

環球晶表示，疫情、俄烏戰爭及升息等因素影響消費產品需求放緩，不過，汽車、工業等持續推升對大尺寸矽晶圓需求。據統計，至6月底預收貨款達360億元，創下新高水準。

環球晶指出，為強化競爭力，將採取擴增現有產能及興建新廠的雙軸擴產策略，布局先進製程使用的大尺寸晶圓及化合物半導體。

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針對美國參議院及眾議院陸續表決通過晶片法案，環球晶表示，法案包括520億美元的補助金和240億美元的4年25%稅收抵免。環球晶正積極參與這項計畫，並有望獲得補助。

環球晶指出，將於美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas）興建最新的12吋矽晶圓廠，新廠產能預計2025年開出。新廠第1期投資金額約新台幣550億元，若達到最高產能每月120萬片，總投資金額將達50億美元。（編輯：張良知）1110802