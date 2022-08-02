公司治理違規金管會罰中壽600萬 董事長與總經理減薪

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（中央社記者謝方娪台北2日電）大股東疑似不當介入公司治理，除開發金挨重罰，子公司中壽同樣吃罰單。金管會今天宣布，中壽公司治理運作等程序有違規，開罰新台幣600萬元並予以糾正，同時董事長譚碩倫、總經理黃淑芬各遭減薪1成及3成，為期3個月。

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金管會表示，中壽未考量自身為獨立法人並落實遵守公司治理，針對母公司開發金人員及開發金大股東辜仲瑩介入公司財、業務經營決策及人事作業，未落實公司治理，以致影響內控有效執行。

辜仲瑩雖擔任開發金子公司開發資本董事長，但並非中壽負責人，不過金管會發現，中壽有將業務、營運績效等陳報辜仲瑩秘書等人，再轉陳報給辜仲瑩，且中壽新大樓多項設計規劃事宜是由辜仲瑩決定。（編輯：林淑媛）1110802