台船在手訂單733億 持續布局離岸風電、國艦國造

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台船今天召開法人說明會，截至今年6月止，在手訂單約新台幣733億元，預期未來2至3年三大事業穩健成長，未來將加強爭取離岸風電區塊開發及國艦國造業務，提升獲利能力。

台船指出，目前在手的733億元訂單，包含2艘商用船舶、20艘軍艦及公務艦艇，還有其他船舶租賃海工業務等。

台船提到，今年7月得標中油公司5萬噸級油品化學輪1艘，造價約15.7億元，未來將持續接洽其他船東，爭取建造同型輪。

在商用船舶方面，台船表示，儘管造船市場逐漸走出陰霾，但因為近年受到COVID-19疫情及裝備、鋼材等原物料價格急劇上漲，導致生產成本增加，難以彌補船價的回彈差距。

面對商船市況不佳，台船表示，將針對商船業務，承攬具有利基業務作為發展策略，近期爭取的潛在業務包含5萬噸油品輪新建案，1800TEU（20呎櫃）、3000TEU貨櫃輪新建案及1.5萬TEU貨櫃輪新建案。

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在爭取離岸風電商機方面，台船環海風電公司委託建造的全迴旋大型浮吊船（Marine Installation Vessel, MIV），是台灣第1艘自主建造的海事工程大型工作船舶，目前正積極建造，預計明年投入風場施工營運。

展望後市，台船表示，在商船本業既有技術基礎下，面對國艦國造與離岸風電等國家政策與商機，已積極扎根並逐步建構成形，未來在國艦國造、商船、離岸風電三大事業多元發展與轉投資事業跨領域併進下，預料營運將漸入佳境。（編輯：張良知）1110802