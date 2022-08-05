研調：伺服器第3季出貨估季增5.2% 全年成長近6%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北5日電）研調機構DIGITIMES Research指出，全球第2季伺服器部分出貨遞延至第3季，加上美系大型資料中心、品牌業者因雲端服務、中大型企業客戶需求支撐，全球伺服器第3季出貨量可望季增5.2%。

DIGITIMES Research分析師龔明德透過新聞稿指出，2022年下半全球伺服器出貨量將略優於上半年，全年出貨可望突破1800萬台，年成長近6%。

龔明德說明，今年第2季因中國針對疫情採較嚴格的封城措施，使供應鏈運作受阻，加上IC、零組件供應不全，全球伺服器出貨量季增幅度較4月預估的近9%縮小，僅達3.3%，但第3季有來自第2季的出貨遞延，全球伺服器出貨量可望成長。

他解釋，今年第2季除因伺服器用電源管理IC、離散元件等供應仍有「長短腳」，配不成套的問題，中國對疫情採清零政策，影響所及包含在當地設廠的伺服器設計代工廠（ODM）業者，以及上游零組件供應商的人力調配、運輸物流等作業受阻，而延遲伺服器組裝進度，使出貨成長不如預期。

不過，緯穎、鴻海、廣達因北美資料中心客戶採購量增加，加上布局非中國地區，如台灣、美、墨等生產有成，3家代工廠出貨量季增達雙位數百分比。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他預期，第3季雲端及企業需求增長、IC供給「長短腳」狀況將較緩解，加上第2季出貨遞延，全球伺服器出貨將維持成長力道，但中系伺服器業者出貨表現將因疫情影響經濟成長放緩，以及政府對大型資料中心，如阿里巴巴、騰訊等採較嚴格的網路安全監管措施，使拉貨速度減緩。

另外，電源管理IC、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）等供應在原廠新產能釋出有限下，短缺恐仍逾1成，因此預期第3季全球伺服器出貨季增幅度為5.2%。第4季因伺服器設計代工廠IC、零組件庫存墊高，第4季全球伺服器出貨季減逼近1成。（編輯：趙蔚蘭）1110805