緯軟：兩岸地緣政治影響不大 下半年拚穩健成長

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（中央社記者吳家豪台北5日電）資訊服務商緯創軟體中國營收占比高達67%，董事長暨執行長蕭清志今天在法人說明會表示，兩岸地緣政治目前沒有看到太大的直接影響，緯軟沒有長供應鏈問題，都以當地人才服務當地客戶，當然也不希望發生戰爭。

蕭清志強調，2021年設定目標是重回成長軌道，原本設定2022年目標是加速成長，但近期市場發生很多狀況，緯軟調整今年目標為健康成長。雖然兩岸問題有些是緯軟無法控制的因素，仍看好今年下半年和明年會穩健成長。

緯軟財務長長育禎表示，下半年以營收及獲利健康成長為目標，大中華區為主要成長引擎，下半年營收可望優於上半年。

長育禎指出，IT高科技和製造業是帶動今年上半年成長的主要動能，IT高科技成長主要來自中國互聯網企業，雖然近期中國客戶傳出雜音進行調整，但長期成長趨勢未變。

長育禎說，製造業這2年蓬勃發展，在緯軟營收占比從去年初的8%提升到15%，客戶主要來源包括台灣半導體及電子業等科學園區廠商，緯軟在竹科、南科、中科都設有服務據點。

她說，製造業另一大客戶群來自新能源產業，未來發展可期，在緯軟營收占比從去年初的3%提升到9%，成為第二成長引擎。緯軟持續深耕並開發更多客戶，未來新能源產業發展將扮演緯軟成長一大助力。

長育禎表示，新能源產業客戶今年為公司注入活血，緯軟協助客戶開發車載資訊系統、自動駕駛車台、充電樁系統、高畫質地圖等應用，在智慧汽車市場已耕耘一段時間，今年將加大力道爭取新客戶，全年營收占比可望突破10%。

緯軟今年上半年合併營收新台幣37.79億元，稅後淨利2.46億元，同創歷史新高，分別年增33%及12%，每股盈餘3.7元，創歷史次高。

今年7月緯軟合併營收達6.77億元，月增2.5%，年增27.9%，續創單月新高；累計今年前7月合併營收44.55億元，年增32.5%。（編輯：張良知）1110805