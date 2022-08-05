長榮國際3點聲明 強調股利配發率與以往相當

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（中央社記者賴言曦台北5日電）長榮「弟弟派」掌握的長榮國際今天召開第2次股東會，通過每股配發新台幣3.5元現金股利。面對大股東張榮發基金會對股利政策等質疑，長榮國際回應，配發率與以往相當，兼顧股東與員工權益，符合企業永續發展需求。

長榮國際今天召開第2次股東會，隸屬長榮「哥哥派」的大股東張榮發基金會決議不出席，並發出4點聲明，質疑長榮國際股利政策及長榮國際近期多次出手買進長榮航股票等。

長榮國際下午以3點聲明回應，針對股利政策，強調轉投資公司今年的股利收入，明年才可進行盈餘分配，與今年無關；且長榮國際今年配發給張榮發基金會的現金股利逾4億元，符合基金會歷年工作經費。

聲明指出，張榮發基金會是長榮國際第一大法人股東，持股比例達28.86%，應可在長榮國際董事會當選1董1監席次，透過正常參與董事會運作，強化監督各項經營業務，且基金會如果善加運用2席可當選董監席次，預計每年將可收到約200萬元酬勞，更有助於充實公益資金。

對於買入長榮航持股，長榮國際聲明指出，公司原主要生財業務均已被前任董事會於今年3月移轉至長榮海運，長榮國際未來主要獲利來源顯然為投資收益，為因應新情勢，特別成立統籌規劃營運策略的企劃室，並內設投資部，尋求其他投資機會，創造公司利益，維護員工權益；且買進長榮航股票總投資成本約28.74億元，每股平均買價31.96元，均在目標價內。

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據長榮國際新聞稿指出，今天股東會由董事長鄭深池主持，出席者包含總經理張明煜、首席副總經理龔清賢、董事張聖皓、監察人李寬量等；未出席者除了張榮發基金會外，還有董事張國華、戴錦銓及監察人葉佳全等。

長榮國際表示，今天出席率達48.13%，已超過1/3股東出席，討論議案為6月30日首次股東會做成假決議的4項議案，經出席股東表決，議案全數通過。（編輯：張良知）1110805