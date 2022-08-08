立陶宛交通部政次 10日赴華德動能談電動巴士合作
（中央社記者鍾榮峰台北8日）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率團抵台訪問5天，根據可靠消息，訪團定10日前往台中拜訪電動巴士大廠華德動能中港廠區，雙方合作案可望明朗。
愛格涅7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天，期間將探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。
根據中央社記者掌握的獨家消息，愛格涅一行人將於10日前往台中市，拜會興櫃電動巴士大廠華德動能，並前往華德動能中港廠區參觀，華德動能董事長蔡裕慶將接待。
愛格涅一行人將參訪中港廠區製造電動巴士的自動化產線，據了解，華德動能先前就與立陶宛政府商討電動巴士合作計畫，立陶宛與華德動能雙方在電動巴士的合作案，很快就有機會明朗。
根據華德動能去年法人說明會資料，華德動能中港廠區位於台中港加工出口區，基地面積6298坪、總建築面積1萬2700坪，利用太陽能採自建方式，廠區主要生產電動巴士，整車年產能可到1700輛、此外年產能底盤三電系統7000套。
華德動能原先規劃中港廠區去年第4季進入量產階段，不過受到COVID-19疫情影響，量產時間表遞延至今年第3季，愛格涅一行人10日參觀華德動能中港廠區，可實地觀察華德動能的量產進展。
根據資料，華德動能自主研發電動巴士車輛控制軟體、車輛結構、測試驗證、電子電力系統等技術，也自主掌握車輛控制模組、車身系統、電池動力系統、底盤傳動系統等國產化，透過提高自製率，打造電動巴士零配件、充電樁、場站、儲能系統、電池管理系統（BMS）等電動巴士生態系，推動智慧電動巴士國家隊。
華德動能今年1月公告訊息，通過交通部110年電動大客車示範計畫補助營運審查評選，全台總共4縣巿4家客運業者，合計共105輛採用華德甲類電動大客車；7月中旬公布通過交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第二場次評選，全台總共2縣巿2家客運業者，合計共64輛採用華德甲類電動大客車。
今年迄今，華德動能已陸續與首都客運、台中客運、台北客運、南台灣客運、欣欣客運等公司，簽訂示範型電動低地板大型客車買賣合約和「甲類電動低地板大客車」買賣合約。（編輯：郭無患）1110808
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