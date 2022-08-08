聯強：庫存預計第3季底回穩 全年營收估增個位數

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（中央社記者吳家豪台北8日電）3C通路商聯強今天舉辦法人說明會，集團副總裁杜書全表示，因市場需求減緩，聯強近期庫存急速增加，預計第3季底或第4季初回到過去正常水準，今年營收有望成長低個位數百分比，預估每股盈餘可達新台幣10元。

聯強今年第2季營收達新台幣1034億元，年增7%，創同期新高，連續4個季度超過千億大關；但受到升息、通貨膨脹、中國封控等影響，營運成本提高，獲利狀況低於預期，稅後淨利、每股盈餘1.43元仍創同期次高。

累計今年上半年聯強營收2042億元，年增11%，是上半年首次突破2000億元水準，創同期新高；上半年稅後淨利49.2億元，年減16%；每股盈餘2.95元。

杜書全說，聯強今年第2季存貨天數增加到50天，主要因為消費市場需求放緩導致個人電腦（PC）相關產品增加；另有部分庫存來自商用標案，因為缺少部分零件，無法100%交貨驗收，造成庫存增加，這部分業績貢獻將遞延。

杜書全表示，庫存較高也可視為未來的生意，最近庫存急速增加，原廠將積極協助聯強消化庫存，第3季進貨會比較保守，預計庫存問題在今年第3季底或第4季初會回到過去正常水準。

他說，聯強今年第2季毛利下滑，原因包括接獲超大型標案的毛利較差，以聯強目前產品組合來看，今年全年毛利率可能無法像去年那麼好，但應該可維持在4%以上。

杜書全指出，下半年有很多不確定因素，例如高通膨可能影響消費支出，但仍預期聯強今年營收將小幅成長低個位數百分比；獲利部分，聯強今年應該還是有機會賺到每股盈餘10元。（編輯：趙蔚蘭）1110808