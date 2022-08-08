信驊第2季獲利首度突破5億 原相季成長逾倍
2022/8/8 20:51
（中央社記者張建中新竹8日電）IC設計廠信驊與原相第2季獲利同步攀高，信驊稅後淨利首度突破新台幣5億元關卡。原相歸屬母公司淨利2.62億元，較第1季大增1.06倍。
信驊第2季受惠伺服器市場需求強勁，加上掌握的產能增加挹注，季營收攀高至14.25億元，季增23.8%，並創新高，稅後淨利5.63億元，同創新高，季增20.37%；累計上半年稅後淨利10.31億元，年增88.12%，每股純益27.3元。
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感測晶片廠原相第2季在滑鼠與安防晶片銷售回溫帶動下，季營收達15.89億元，季增14.07%，隨著本業與業外收益同步攀升，歸屬母公司淨利2.62億元，季增1.06倍，每股純益1.85元；累計上半年歸屬母公司淨利3.89億元，較去年同期減少58.47%，每股純益2.75元。
另外，高速傳輸介面晶片廠祥碩第2季營運受淡季影響，營收與獲利同步滑落，稅後淨利7.09億元，季減16.4%，每股純益10.26元；累計上半年稅後淨利15.57億元，較去年同期增加5.48%，每股純益22.54元。（編輯：楊凱翔）1110808
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