伺服器、新能源車需求強 安力7月營收同期新高

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（中央社記者吳家豪台北9日電）蘋果筆電散熱模組供應商安力-KY受惠於伺服器及新能源車產業強勁需求，今天公布7月合併營收達新台幣2.15億元，月減0.27%，年增19.73%，創歷年同期新高。

安力累計今年前7個月合併營收約13.16億元，年增7.71%，也改寫同期新高。

法人表示，目前進入電子產品旺季，市場卻雜音頻傳，目前新能源車、伺服器景氣較明確，並列2大需求強勁產業。

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安力發布新聞稿說明，今年前7個月伺服器及家用遊戲機散熱零件營收約2.6億元，占整體營收約20%。研究機構DIGITIMES Research分析師龔明德指出，第3季將有來自第2季因中國封控及長短料遞延的訂單出貨加持，需求面因受惠北美雲端業者持續擴建資料中心基礎設施、企業客戶因應數位轉型帶動，可望為全球伺服器挹注出貨動能。

新產品應用方面，安力今年前7個月車用關鍵零件營收約2700萬元，占整體營收約2%。隨各國積極推動新能源車、制定燃油車退場政策，無論傳統車廠或新創車廠都積極發展電動車產品，安力期望新能源汽車應用能成為未來營收主要貢獻之一。（編輯：張均懋）1110809