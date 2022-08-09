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中菲行上半年每股賺11.93元 第2季獲利創新高

2022/8/9 12:08
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（中央社記者賴言曦台北9日電）貨攬業者中菲行公告今年上半年集團營業額新台幣229.36億元，年增47.3%，稅後淨利16.23億元，年增88.5%，每股稅後盈餘（EPS）11.93元，為自2018年起，連續9個半年度獲利成長。

中菲行第2季集團營收為115.55億元，年增34.7%，稅後淨利10.06億元，年增79.3%，EPS為7.39元，創單季獲利新高。

中菲行今天透過新聞稿指出，今年上半年，國際運輸市場面臨階段性變化，高通膨、美國聯邦準備理事會（Fed）縮表升息、中國封城清零及俄烏戰爭等因素，對全球經濟造成影響，加上船舶、飛機、COVID-19疫情、原物料供應等諸多負面因素，導致供應鏈斷鏈，國際物流業者營運上面臨嚴峻挑戰。

展望後市，中菲行表示，潛在地緣政治動盪，通貨膨脹持續攀升，經濟可能下滑，市況相當不明朗，面對世局的變動及市場的變遷，中菲行將運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，隨機應變並採取多元解決方案，滿足客戶需求，達成經營績效目標。（編輯：張均懋）1110809

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