產險總經理會議 黃天牧：企業經營不能只看短期績效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會今天召開產險業總經理會議，金管會主委黃天牧提點產險業，公共政策與企業經營不能只看短期績效，忽視長期影響；同時會議中強調，除了保單銷售當下，銷售中、銷售後均應落實風險管理。

金管會保險局長施瓊華今天主持產險業總經理業務聯繫會議，共17家產險總經理、2家產險副總經理與會，黃天牧在會議結束前到場。金管會並定調，未來將定期辦理產險業總經理會議。

黃天牧會中肯認保險公司發揮照顧社會大眾的力量，並期勉保險公司強化自律功能，掌握企業核心價值及重視形象，做好風險管理。

黃天牧提出4大心得，第一，公共政策與企業經營均不能只看短期績效，不看長期影響；第二，監理手段不只有干預，也有協助業者發展，政府介入與市場自律之間，要符合比例原則，企業管理也是如此。

第三，金融市場須與國際接軌，但過程中也須考量國內情況；第四，面對更複雜的環境，股東利益不再是唯一決策目標，而是已擴及利害關係人利益。

金管會保險局副局長林志憲指出，今天產險總經理會議共交流6大議題，第一，金管會將在風險可控管的前提下，持續檢討開放電子商務項目，包括近日會研擬將日額型住院醫療險納入可透過網路投保的項目。

其次，會議中聚焦商品風險管理，現行保險商品審查制度是建構在業者自律性控管及商品簽署人員負起簽署責任的前提下，放寬備查制商品適用範圍並採抽查方式檢核，但保險公司應落實內控與自律，在銷售前應確保保險商品風控機制，銷售後應定期檢視商品定價合理適足性。

針對防疫保單風波，林志憲強調今天並非檢討大會，而是提醒業者日後落實整體商品風險管理，不只是看銷售當下的時點而已，銷售中和銷售後都應落實保單風險控管。

另針對防疫政策從清零轉向與病毒共存，產險業者保單銷售政策出現變化，但因保經代通路仍在銷售，業者想喊停卻無法馬上停下，有業者會議中提到，對保經代通路銷售考慮作出限額控管。

會議上第三項討論議題是金管會已強化保險業風險管理法令位階規範完整性，各公司應審慎考量在內控制度中訂定相應管理機制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第四，保險業將在2026年實施IFRS 17及ICS 2.0，金管會請各公司強化商品、投資、風管、資產負債管理等策略，且現階段應特別著重系統建置，並適時投入人力及資源，於2023年完成系統建置、2024年完成平行測試，以利達成接軌進度。

第五，請各公司持續精進洗錢防制、公平待客及永續金融；第六，針對微型電動二輪車納保強制車險，相關子法正進行預告，各公司應配合調整各項作業系統，以利民眾投保。（編輯：楊凱翔）1110809